    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de flaş Giuliano kararı!

    Fenerbahçede flaş Giuliano kararı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Brezilya'dan ve Avrupa'dan önemli tekliflerin olduğu satılmayacak. Aykut Kocaman'ın olduğu gibi 'nun da orta sahadaki beyni o olacak.

    Geçen sezonun parıldayan oyuncularından , takımda kalıyor. Brezilyalı oyuncu için ülkesinden veAvrupa'dan önemli teklifler var. Flamengo'nun ise ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Ancak Giuliano'nun gidişi, yeni sezona hazırlanan takımın taşlarını yerinden oynatabilir. Kocaman'ın prensi olan Giuliano'ya, Cocu tarafından daha önemli görevler verilecek.

    30 MAÇTA 14 GOL ATTI

    Giuliano, geçen sezon 30 karşılaşmada 14 gol atıp, 5 de asist yaptı. Bazı karşılaşmalarda takımı tek başına sırtlamıştı. Kazanma alışkanlığının edinilmesinde mimar oldu. Mukavelesi 2021'de sona erecek oyuncunun bu sene daha büyük patlaması bekleniyor. Oynattığı hücum futboluyla tanınan , bu sene ondan daha çok gol atmasını bekliyor.

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