    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Nabil Dirar ile yollar ayrılıyor!

    Fenerbahçede yıldız oyuncuyla yollar ayrılıyor!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    ’nin 32 yaşındaki Faslı futbolcusu Katar ya da Suudi Arabistan’a transfer olacak.

    Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Nabil Dirar, Sarı-Lacivertli takımdan kopmak üzere.

    3.5 MİLYONA GELMİŞTİ
    Sarı-Lacivertli takımda ortaya koyduğu futbolla taraftarların tepkisine neden olan Nabil Dirar'a Suudi Arabistan ve Katar takımlarının yakın ilgisi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi'nin de gelen tekliflere sıcak baktığı öğrenildi. Bilindiği gibi Kanarya, transfer yapabilmek için elinden oyuncu çıkarmak zorunda. , Dirar'ı geçen yıl Monaco'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.

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