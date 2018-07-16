    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    İşte Galatasaray'ın Badou Ndiaye planı!

    İşte Galatasarayın Badou Ndiaye planı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Hücuma Muğdat ve Onyekuru takviyesi yapan G.Saray, Senegalli oyuncuyu kadrosuna katmak için “Bekle ve gör” politikası uyguluyor

    Bonservis harcaması yapamayan kiralama yoluyla eski oyuncusu Ndiaye'nin transferini bitirmeye çalışacak. Donk ile sözleşme yenileyen ve Ndiaye'nin 3 milyon Euro'yu bulan ücretini karşılamaya hazır olan sarı-kırmızılılar 16 milyon Euro'ya sattıkları oyuncu için İngiliz Stoke City'ye kiralama bedeli ödemek istemiyor. İngiltere'de transfer dönemi 9 Ağustos'ta sona eriyor ve imza için 31 Ağustos'a kadar zamanı olan Galatasaray tok alıcıyı oynayarak bunu avantaja çevirmenin hesaplarını yapıyor.

    DÜNYA KUPASI, STOKE CİTY'NİN HAYALLERİNİ YIKTI
    Devre arasında Ndiaye'ye 16 milyon Euro yatırım yapan İngiliz ekibinin Dünya Kupası hayali suya düştü. Rusya'da yeterli süreyi alamayan Senegalli yıldızın piyasası çok azalmıştı. Stoke cephesi yine de Premier Lig kulüplerinden gelecek olası teklifleri Ağustos ayına kadar bekleme kararı aldı ancak bir alt ligde 'nin yıllık ücretinin fazlalığı problem olacak.

    SABAH

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