    16 Temmuz 2018, Pazartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe’de ‘Öğrenci Tribünü’ kombine satışları başladı

    F.Bahçe’de ‘Öğrenci Tribünü’ kombine satışları başladı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 Giriş Tarihi: 16.07.2018

    Fenerbahçe’de yeni sezon için uygulamaya konulan ‘Öğrenci Tribünü’ kombine satışları başladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 2018-2019 sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Migros Alt Tribünü'nde özel olarak oluşturulan Öğrenci Tribünü kombine kartlarının satışı başladı.

    Taraftarlar, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi kombine merkezinde bir gün öncesinden sıraya girdi. Sabah saatlerinden itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne gelerek kombine başvurusunda bulunan taraftarlar, kombine kartlara gösterilen ilgiden dolayı stadın çevresinde kuyruklar oluşturdu.
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