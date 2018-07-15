    15 Temmuz 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Phillip Cocu'dan Damien Comolli'ye çağrı: Transfer şart!

    Cocudan Damien Comolliye çağrı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    Teknik Direktörü , ilk resmi maça 3 hafta kala endişeli. Lozan karşılaşması sonrasında Comolli ile görüştü, “ şart. Ne gerekiyorsa hemen yapalım” dedi

    'de yeni sezon hazırlıkları İsviçre'nin Lozan şehirde sürerken teknik direktör , yaklaşan Avrupa Kupası karşılaşması öncesi endişeli. 1-1 biten İstanbulspor ve 2-1 mağlubiyetle tamamlanan Lozan maçlarından sonra takımın durumunu yetersiz bulan Hollandalı çalıştırıcı e sarıldı. Cocu'nun Sportif Direktör ile bir görüşme yaptığı kaydedildi. Phillip Cocu'nun acil transfer istediği belirtildi.

    'ACİL TAKVİYE YAPALIM'
    Phillip Cocu'nun Damien Comolli ile yaptığı görüşmede "Bu takıma transfer şart. Olmazsa olmaz. Ne gerekiyorsa bir an önce yap" dediği öğrenildi. İkilinin görüşmesinin ardından Comolli'nin apar topar İstanbul'a uçtuğu belirtildi. Fransız futbol adamı, Cocu'nun transfer isteklerini yerine getirmek için yeniden kolları sıvayacak. Comolli, direkt 11'de oynayabilecek bir forvet ve stopere öncelik verecek. Fenerbahçe için 'transfer haftası' olabilir.

    FOTOMAÇ

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