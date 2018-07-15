    15 Temmuz 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fulham’ın Fabri ısrarı

    Fulham’ın Fabri ısrarı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    İngiliz ekibi , lı oyuncu 'nin peşini bırakmıyor!

    Fulham'ın, kaleci için 'a yaptığı 4.5 milyon euro'luk teklife yanıt bekliyor. İngiliz ekibi İspanyol file bekçisinin transferinde ısrarcı olurken, Beşiktaş yönetimi de 6.5 milyon euro'luk bonserviste ısrarcı.

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