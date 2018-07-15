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Fulham’ın Fabri ısrarı
Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018
İngiliz ekibi Fulham, Beşiktaşlı oyuncu Fabri'nin peşini bırakmıyor!
Fulham'ın, kaleci Fabri için Beşiktaş'a yaptığı 4.5 milyon euro'luk teklife yanıt bekliyor. İngiliz ekibi İspanyol file bekçisinin transferinde ısrarcı olurken, Beşiktaş yönetimi de 6.5 milyon euro'luk bonserviste ısrarcı.
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