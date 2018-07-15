    15 Temmuz 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'den John Cifuente atağı

    Fenerbahçeden John Cifuente atağı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    , Catolica’nın 25 yaşındaki forveti için bastırıyor. Ekvadorlu oyuncunun menajeri ile İstanbul’da görüşülüyor

    Fenerbahçe, transferde gözünü şimdi de Güney Amerika'ya çevirdi. Uni. Catolica takımında forma giyen forvet ile pazarlıklarda önemli aşama kaydedildiği öğrenildi. Geçen sezon 20 maçta 22 gol atan Cifuente'nin menajerinin İstanbul'da olduğu belirtildi. Ekvadorlu forvet için görüşmeler sürüyor. Aynı zamanda kanatlarda da oynayabilen Cifuente'nin Uni. Catolica ile 2020'ye kadar kontratı bulunuyor.

    Cifuente, 20 maçta 22 gol attı. 81 dakikada bir gol kaydediyor

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