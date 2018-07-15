Fenerbahçeden John Cifuente atağı

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Fenerbahçe'den John Cifuente atağı
Güncelleme Tarihi: 15.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018
Fenerbahçe, Catolica’nın 25 yaşındaki forveti John Cifuente için bastırıyor. Ekvadorlu oyuncunun menajeri ile İstanbul’da görüşülüyor
Fenerbahçe, transferde gözünü şimdi de Güney Amerika'ya çevirdi. Uni. Catolica takımında forma giyen forvet John Cifuente ile pazarlıklarda önemli aşama kaydedildiği öğrenildi. Geçen sezon 20 maçta 22 gol atan Cifuente'nin menajerinin İstanbul'da olduğu belirtildi. Ekvadorlu forvet için görüşmeler sürüyor. Aynı zamanda kanatlarda da oynayabilen Cifuente'nin Uni. Catolica ile 2020'ye kadar kontratı bulunuyor.
Cifuente, 20 maçta 22 gol attı. 81 dakikada bir gol kaydediyor
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