Fenerbahçede yeni sezon hazırlıkları

15 Temmuz 2018, Pazar
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Giriş Tarihi: 15.07.2018
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışmaların yapıldığı aktarıldı.
Sarı-lacivertlilerde adale ağrıları bulunan İsmail Köybaşı, takımdan ayrı koşu yaptı.
Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den transfer ettiği 18 yaşındaki futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun bugün İsviçre'ye gelerek takımın akşam yapacağı idmana katılması bekleniyor.
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