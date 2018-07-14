    15 Temmuz 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de altyapının başına David Badia getirildi!

    F.Bahçede altyapının başına David Badia getirildi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    'de altyapının başına  geçti. beIN Sports'un haberine göre sarı-lacivertlilerin altyapısının başına İspanyol futbol adamı David Badia getirildi.

    DAVİD BADİA KİMDİR?

    Barcelona altyapısı La Masia'da yıllarca görev yapan , daha sonra Barcelona'nın dünya çapındaki futbol okulları olan FC Bescola'nın İstanbul direktörlüğünü yapmıştı. 2016 yılında Barcelona'daki görevinden ayrılan İspanyol futbol adamı, Antalyaspor altyapısının başına çıkmıştı.

    KAntalyaspor'a altyapı direktörü olarak gelen Badia, Rıza Çalımbay'ın ayrılmasının ardından A takımın teknik sorumlusu olmuştu.

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