    15 Temmuz 2018, Pazar

    FENERBAHÇE

    Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kampına katıldı

    Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kampına katıldı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 15.07.2018

    Fenerbahçe'nin, NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu İsviçre’nin Lozan kentine gelerek kampa dahil oldu.

    Hollanda genç milli takımı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, öğle yemeği öncesi teknik direktör Phillip Cocu, teknik heyet ve futbolcularla da tanıştı.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Aatıf Chahechouhe: Takım olarak mutluyuz Aatıf Chahechouhe: "Takım olarak mutluyuz"
    Fenerbahçede yeni sezon hazırlıkları Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    F.Bahçe taraftarının kafasındaki soru işareti... F.Bahçe taraftarının kafasındaki soru işareti...
    BİZE ULAŞIN