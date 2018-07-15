15 Temmuz 2018, Pazar
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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe kampına katıldı
Giriş Tarihi: 15.07.2018
Fenerbahçe'nin, NEC Nijmegen takımından kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu İsviçre’nin Lozan kentine gelerek kampa dahil oldu.
Hollanda genç milli takımı oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, öğle yemeği öncesi teknik direktör Phillip Cocu, teknik heyet ve futbolcularla da tanıştı.
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