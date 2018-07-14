    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Nabil Dirar'a talip var

    Dirara talip var
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    , Aatıf, İsmail Köybaşı ve Ozan Tufan birçok kulübün listesinde. En iyi teklifler ise Dirar için geliyor. Son söz Cocu’nun

    Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, gözden çıkardığı oyuncular için kararını İsviçre kampından sonra verecek. Ancak sarı- lacivertli kulübe birçok isim için adeta teklif yağıyor. Bunların başında , Aatıf, İsmail Köybaşı ve Ozan Tufan geliyor. En ciddi teklifleri ise Dirar alıyor. Geçen sezon Aykut Kocaman'ın bankosu olan Faslı futbolcuya özellikle Arap kulüplerinin gösterdiği ilgi çok büyük. Kanarya; Cocu izin verirse, Dirar'dan hatırı sayılır bir gelir elde edebilir.

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