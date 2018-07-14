Nabil Dirar, Aatıf, İsmail Köybaşı ve Ozan Tufan birçok kulübün listesinde. En iyi teklifler ise Dirar için geliyor. Son söz Cocu’nun

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, gözden çıkardığı oyuncular için kararını İsviçre kampından sonra verecek. Ancak sarı- lacivertli kulübe birçok isim için adeta teklif yağıyor. Bunların başında Nabil Dirar, Aatıf, İsmail Köybaşı ve Ozan Tufan geliyor. En ciddi teklifleri ise Dirar alıyor. Geçen sezon Aykut Kocaman'ın bankosu olan Faslı futbolcuya özellikle Arap kulüplerinin gösterdiği ilgi çok büyük. Kanarya; Cocu izin verirse, Dirar'dan hatırı sayılır bir gelir elde edebilir.