    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin ilgilendiği Max Meyer'de sorun imza parası

    Meyerde sorun imza parası
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    Sarı-lacivertliler, Schalke’den ayrılan 22 yaşındaki yıldızı ikna etmek üzere

    Schalke ile sözleşmesi biten , sarı-lacivertlilerin ilgi alanındaki isimlerden biri. Arsenal ve Liverpool'un da talip olduğu 22 yaşındaki Alman orta saha, kendisine talip olan kulüplerden yıllık 4.5 milyon euro'nun yanı sıra yüksek bir imza parası ve bonus ücretler de talep ediyor.

    Talepleri, İngilizleri oyuncudan epeyce uzaklaştırdı. Meyer'in F.Bahçe ile pazarlıkları ise sürdürdüğü kaydediliyor. Anlaşmazlığın imza parasında yaşandığı belirtiliyor. Alman basını, menajeri Rogert Wittmann'ın şu an sadece ile görüştüğünü, tarafların el sıkışmaya yakın olduğunu aktardı.

    4 kez Alman Milli Takımı forması giyen Meyer, 17 yaşında A takımına katıldığı Schalke'de 192 resmi maçta 22 gol-24 asist üretti. Son sezonunda ise daha defansif oynaması neden ile ligde 24 maçta skor katkısı yapamadı.

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