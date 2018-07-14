Adı F.Bahçe ve G.Saray ile anılan Mina, geleceği hakkında konuştu.

FENERBAHÇE HABERLERİ

Barça'da zor günler geçirdiğini belirten yıldız transfer için açık kapı bıraktı. Kolombiyalı stoper, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Barcelona'da mı yoksa başka bir yer mi... Nerede olursa olsun en iyisini vereceğim" dedi.