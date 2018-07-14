14 Temmuz 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Yerry Mina açık kaptı bıraktı
Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018
Adı F.Bahçe ve G.Saray ile anılan Mina, geleceği hakkında konuştu.
Barça'da zor günler geçirdiğini belirten yıldız transfer için açık kapı bıraktı. Kolombiyalı stoper, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Barcelona'da mı yoksa başka bir yer mi... Nerede olursa olsun en iyisini vereceğim" dedi.
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