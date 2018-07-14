    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği Yerry Mina açık kaptı bıraktı

    Mina açık kaptı bıraktı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    Adı F.Bahçe ve G.Saray ile anılan Mina, geleceği hakkında konuştu.

    Barça'da zor günler geçirdiğini belirten yıldız transfer için açık kapı bıraktı. Kolombiyalı stoper, "Her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım. Barcelona'da mı yoksa başka bir yer mi... Nerede olursa olsun en iyisini vereceğim" dedi.
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