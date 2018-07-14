    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'de! Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

    Fenerbahçe transferi resmen duyurdu!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    , Hollanda 2. Lig ekiplerinden NEC Nijmegen forması giyen ile resmi sözleşme imzaladı.

    resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

    "Kulübümüz, NEC Nijmegen forması giyen, Hollanda genç milli takımı oyuncusu, 1999 doğumlu Ferdi Erenay Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştır.

    'na Fenerbahçe Ailesi'ne hoşgeldin diyor, çubuklu forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar dolu yıllar diliyoruz.

    Teknik Direktörümüz Phillip Cocu, Ferdi'nin iyle ilgili şu sözleri kullandı:

    'Ferdi gibi genç, yetenekli ve potansiyeli çok yüksek olan bir oyuncuyu Fenerbahçe ailesine katabilmekten dolayı çok mutluyuz. Takıma uzun yıllar hizmet vermesini diliyorum.'

    FERDİ KADIOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?
    18 yaşındaki genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da Nijmegen takımında forma giyiyor. 2021 yılına kadar şu anki takımı ile sözleşmesi var. Kadıoğlu, bugüne kadar Nijmegen formasını toplamda 70 kez giydi ve toplamda 12 gol 16 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu Hollanda'nın alt yaş takımlarında ise 35 maçta forma giyerken burada da 9 gollük katkıda bulundu.

    FERDİ KADIOĞLU
    UYRUK: HOLLANDA - TÜRKİYE
    YAŞ: 18
    BOY: 1.74
    SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30.06.2021
    MEVKİ: ON NUMARA
    YAN MEVKİ: MERKEZ ORTA SAHA - SAĞ KANAT
    AYAK: SAĞ
    PİYASA DEĞERİ: 1,5 milyon Euro

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