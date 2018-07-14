Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu: Hata yaparak doğruyu bulacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, ilk 2 hazırlık maçında galibiyet alınmamasına rağmen takımın ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağına inanıyor.

İstanbulspor ile oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçın ardından İsviçre kampına gelen Fenerbahçe, yoğun tempoda çalışmasına rağmen istediğini alamadı. Lozan maçının 2 devresinde de farklı 11 ile sahada yer alan Fenerbahçe'de teknik direktör Cocu, ihtiyaç duyulan bölgeleri bildiklerini ve bu konuda çalışma yaptıklarını kaydetti. Genel tablonun ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağına inanan Hollandalı çalıştırıcı her geçen gün takıma takviye yapmak için sportif direktör Damien Comolli ile çalışmalarını sürdürüyor.

Comolli ile maçtan sonra toplantı yapan Cocu, transfer konusunda daha hızlı olmaları gerektiğini ve sürenin giderek kısaldığını söyledi.

COCU: ''HATA YAPARAK DOĞRUYU BULACAĞIZ''

Takımla da toplantı yapan Cocu, "İki hazırlık maçı geçirdik. Özellikle son maçta mağlup olmak sizi çok olumsuz etkiledi. Bu yanlış. Biz hazırlık aşamasındayız ve bir şeyleri deniyoruz. Tabii hata yapacaksınız ve bu şekilde doğruyu bulacağız. Moral bozmayın ve sadece yapabileceklerinize odaklanın" dedi.

VOLKAN DEMİREL'DEN GENÇ OYUNCULARA UYARI

Maçtan mağlup ayrılmaları sebebiyle üzülen gençlerle bir toplantı yapan sarı-lacivertli ekibin kaptanı Volkan Demirel, bu tür maçların kendileri görmek için önemli fırsatlar olduğunu ve hocanın uyarılarını dikkate alarak önlerine bakmaları gerektiğini söyledi. Özellikle takıma yeni katılan Barış'la yakından ilgilenen Volkan Demirel, ''Bu sadece bir başlangıç, kendini gösterebileceğin çok fırsatın olacak" ifadelerini kullandı.

BARIŞ ALICI: ''HAYALLERİM GERÇEK OLDU''

Fenerbahçe'nin Altınordu'dan renklerine bağladığı Barış Alıcı, sarı-lacivertli forma ile dün ilk kez bir maçta boy gösterdi. Kendisine güvenen 21 yaşındaki genç futbolcu, sarı-lacivertli formanın hakkını vermek istiyor. Fenerbahçe formasını sırtına giyip sahaya çıktığı için çok mutlu olan Barış Alıcı, ''Hayallerim gerçek oldu. Dün ilk maçım olması sebebiyle çok heyecanlıydım istediklerimi ortaya koyamadım. Fenerbahçe formasını giymenin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Teknik direktörümüz Phillip Cocu şans verdiği sürece bundan sonra elimden gelenin en iyisini yapacağım'' dedi.





FERDİ KADIOĞLU YARIN KAMPA KATILACAK

Takıma genç oyuncu takviyesi yaparak gençleştirme hamlesi başlatan Fenerbahçe, Altınordu'dan takıma dahil ettiği Barış ve Berke'nin ardından dün İstanbul'a getirdiği Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 1999 doğumlu Ferdi Kadıoğlu ile de sözleşme imzaladı. Kadıoğlu'nun yarın takıma dahil olması ve yapılacak idmanlara katılması bekleniyor.

SABAH İDMANINDAN SONRA İZİN

Dün Lozan ile oynanan hazırlık maçından sonra sarı-lacivertli ekip bugün sabah hafif tempolu idman gerçekleştirdi. İdmanın ardından öğlen saatlerinden sonra günü izinli geçiren sarı-lacivertli, futbolcular, konakladıkları otelde kendi aralarında aktiviteler yaparak günü tamamlayacak. Fenerbahçeli futbolcular, dünkü mağlubiyeti bu şekilde kafalarından silerek önlerine bakacaklar.

SAĞLIK EKİBİ MUTLU

Fenerbahçe'de sağlık ekibi Lozan maçından sakatlık yaşanmadığı için mutlu. Futbolcuların saha içindeki tüm aksiyonlarını tespit eden teknik heyet, maçın belli bölümlerinde elde edilen rakamların beklentinin üstünde olduğunu ve ciddi yorgunluğa rağmen sakatlanmadan bu rakamlara ulaşılmasının önemli olduğunu Cocu ile paylaştılar.