    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

    Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 14.07.2018

    Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Lozan kentinde kamp yapan , hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas organizasyonları çalışan futbolcular, yine dar alanda gerçekleştirilen minyatür kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

    , yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.



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