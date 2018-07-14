14 Temmuz 2018, Cumartesi
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Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 14.07.2018
Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'nin Lozan kentinde kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktörü Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen çalışma koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda pas organizasyonları çalışan futbolcular, yine dar alanda gerçekleştirilen minyatür kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.
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