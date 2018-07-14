    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Altınordu'nun gözü Cocu'da

    Altınordunun gözü Cocuda
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 14.07.2018 Giriş Tarihi: 14.07.2018

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , hafta başında kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı'yı sattığı 'nin gençlerine göz dikti.

    İzmir ekibi, sarı-lacivertlilerden genç sağ kanat oyuncusu Samed Karakoç'u liste başı yaptı. , Teknik Direktörü 'nun İsviçre kampı sonrası 21 yaşındaki Samed'le ilgili vereceği kararı bekliyor.

    Hollandalı teknik adamın genç kramponu kadrosunda düşünmemesi halinde kırmızı-lacivertliler devreye girerek hamle yapacak. Samed alt yaş gruplarında 46 kez milli formayı terletirken, kupada toplam 10 maçta 2 gol attı. Fenerbahçe yönetiminin gençleri kiralama konusunda Altınordu'ya yardımcı olacağı belirtildi. İzmir ekibi Fenerbahçe'nin diğer yıldız adaylarını da mercek altına aldı.


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