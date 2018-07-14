Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli takımın 19 yaşındaki yeni transferi Ferdi Kadıoğlu'nu övdü.

Fenerbahçe Televizyonuna açıklamalarda bulunan İtalyan sportif direktör, Avrupa futbolu için gelecek vadeden bir yeteneği kadrolarına kattığını söyledi.

Transferi gerçekleştirdikleri için mutlu olduğunu belirten Comolli, "Kendisi bizim keşfettiğimiz ve listemize aldığımız ilk isimlerden biriydi. Başkanımız da onu görünce gerçek anlamda heyecan duydu. Ferdi'nin sadece Hollanda futbolu için değil, ileride Avrupa futbolu için de çok önemli bir isim olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu'nun genç yaşına rağmen tecrübeli olduğunu vurgulayan sarı-lacivertlilerin sportif direktörü, "Tıpkı Berke ve Barış gibi Ferdi de hem genç bir oyuncu hem de yaşına rağmen büyük bir tecrübeye sahip. Takımında oynuyor, özellikle de genç yaş mili takımlarında görev alıyor. Bu nedenle hem genç olması hem de tecrübeli olması bizim için büyük bir avantaj. Bildiğiniz gibi kendisinin de en iyi oynayacağı ideal pozisyon 10 numara olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ferdi'nin futbolculuğa kadar kişiliğinin de iyi olduğunu aktaran Comolli, "Ferdi topu kullanmasını seven ve sorumluluktan kaçmayan bir oyuncu. Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamak istiyorsanız; baskıyla başa çıkmanız ve sorumluluk almanız gerekiyor. Ferdi, teknik özellikleri çok yüksek bir oyuncu. Burada şunu da vurgulamak gerekiyor, teknik direktörümüz Phillip Cocu'nun bu transferdeki rolü çok büyük. Ferdi'yi kendisi tanıyor ve buraya getirdikten sonra da birebir çalıştırarak, onu ne kadar ileriye taşıyabileceğinin farkında." diyerek sözlerini tamamladı.