    14 Temmuz 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Nijmengen'li Ferdi Kadıoğlu İstanbul'da! Ferdi Kadıoğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

    Genç yetenek Fenerbahçe için İstanbulda!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    , genç bir yeteneği daha kadrosuna katıyor. , Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

    , genç bir yeteneği daha kadrosuna katıyor. , Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

    FERDİ KADIOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?
    18 yaşındaki genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu Hollanda'da Nijmegen takımında forma giyiyor. 2021 yılına kadar şu anki takımı ile sözleşmesi var. Kadıoğlu, bugüne kadar Nijmegen formasını toplamda 70 kez giydi ve toplamda 12 gol 16 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncu Hollanda'nın alt yaş takımlarında ise 35 maçta forma giyerken burada da 9 gollük katkıda bulundu.

    FERDİ KADIOĞLU
    UYRUK: HOLLANDA - TÜRKİYE
    YAŞ: 18
    BOY: 1.74
    SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ: 30.06.2021
    MEVKİ: ON NUMARA
    YAN MEVKİ: MERKEZ ORTA SAHA - SAĞ KANAT
    AYAK: SAĞ
    PİYASA DEĞERİ: 1,5 milyon Euro

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