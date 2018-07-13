    13 Temmuz 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu kanunları

    Fenerbahçede Phillip Cocu kanunları
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    Teknik Direktörü , kampta futbolcuları komando gibi çalıştırıyor. Takımın sabah 07.45’te başlayan mesaisi gece yarısı 23.00’te bitiyor.

    Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Philip Cocu gaza bastı. Yeni sezonda mücadele eden ve topa sahip olan bir takım yaratmayı hedefleyen Hollandalı hoca, futbolcuları disipline sokmak için yoğun çaba harcıyor. Takıma felsefesini ezberletmeye çalışan başarılı teknik adam oyuncuları bir an olsun boş bırakmıyor.

    FUTBOLCULARIN PESTİLİ ÇIKIYOR

    Kanarya'da kamp mesaisi sabah 07.45'te başlıyor ve maraton gece 23.00 itibarıyla sona eriyor. Oldukça yoğun bir kamp programı uygulayan Cocu, futbolcuların adeta pestilini çıkarıyor.

    SEZON İÇİNDE ORTAYA ÇIKACAK

    İsviçre kampında ağır tempoda çalışan futbolculara, teknik direktör Cocu'nun "Bu yaptığımız çalışmaların sezon içinde faydasını göreceksiniz. Bu idmanlar bizi bir adım önüne taşıyacak" dediği öğrenildi.

    İLK HEDEFİ TAKIM RUHU

    Hollandalı hocanın dikkat ettiği noktalardan biri de takım ruhu. Oyuncularından birbirleriyle vakit geçirmelerini isteyen Cocu, kendisinin de katılığı sohbetlerle takımı daha yakından tanıyor.

    İdmanlarda disiplinden taviz vermeyen , mesai saatleri dışında ise futbolcularıyla samimi diyaloglar kuruyor.

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