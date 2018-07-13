Fenerbahçenin rakibi Lozan

13 Temmuz 2018, Cuma
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SINIRSIZ DEĞİŞİKLİK!
Fenerbahçe'nin rakibi Lozan
Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018
Fenerbahçe İsviçre'deki ilk hazırlık karşılaşmasını bugün bu ülkenin takımı Lozan ile oynayacak.
Maç 20.00'de başlayacak ve D Smart'tan yayınlanacak. İstanbulspor'dan (1-1) sonra hazırlık döneminin 2. maçına çıkacak olan Kanarya, son sınavını ise Fulham'la yapacak.
SINIRSIZ DEĞİŞİKLİK!
Phillip Cocu yapılacak iki hazırlık karşılaşmasında bütün oyuncuları görme fırsatı bulacak. Takımı tanıma aşamasında olan Hollandalı çalıştırıcı, iki mücadelede de sınırsız oyuncu değiştirme hakkı istedi. Maçlarda oyundan çıkan futbolcu tekrar maça girebilecek.
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