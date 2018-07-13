    13 Temmuz 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin rakibi Lozan

    Fenerbahçenin rakibi Lozan
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018

    İsviçre'deki ilk hazırlık karşılaşmasını bugün bu ülkenin takımı ile oynayacak.

    Maç 20.00'de başlayacak ve D Smart'tan yayınlanacak. İstanbulspor'dan (1-1) sonra hazırlık döneminin 2. maçına çıkacak olan Kanarya, son sınavını ise Fulham'la yapacak.

    SINIRSIZ DEĞİŞİKLİK!
    Phillip Cocu yapılacak iki hazırlık karşılaşmasında bütün oyuncuları görme fırsatı bulacak. Takımı tanıma aşamasında olan Hollandalı çalıştırıcı, iki mücadelede de sınırsız oyuncu değiştirme hakkı istedi. Maçlarda oyundan çıkan futbolcu tekrar maça girebilecek.

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