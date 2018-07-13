Fenerbahçede Phillip Cocu devrimleri

Phillip Cocu geçmişten kalan birçok alışkanlığı ortadan kaldırmak için büyük çaba sarf ediyor.

Phillip Cocu antrenmanlar sırasında ve sonrasında oyunculara geçtiğimiz yıllardan örnekler vererek değişim istiyor. Hollandalı çalıştırıcının takıldığı 2 önemli konu var. Birincisi çok az şu atılması, ikincisi ise karambole yapılan ortalar. Cocu futbolcularına orta yapmalarını yasakladı. "Sizden isteğim orta değil, kafanızı kaldırıp pas vermeniz" diyor.