Fenerbahçede Phillip Cocu devrimleri

13 Temmuz 2018, Cuma
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Fenerbahçe'de Phillip Cocu devrimleri
Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018
Phillip Cocu geçmişten kalan birçok alışkanlığı ortadan kaldırmak için büyük çaba sarf ediyor.
Phillip Cocu antrenmanlar sırasında ve sonrasında oyunculara geçtiğimiz yıllardan örnekler vererek değişim istiyor. Hollandalı çalıştırıcının takıldığı 2 önemli konu var. Birincisi çok az şu atılması, ikincisi ise karambole yapılan ortalar. Cocu futbolcularına orta yapmalarını yasakladı. "Sizden isteğim orta değil, kafanızı kaldırıp pas vermeniz" diyor.
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