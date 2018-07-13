    13 Temmuz 2018, Cuma

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Phillip Cocu devrimleri

    Fenerbahçede Phillip Cocu devrimleri
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018

    geçmişten kalan birçok alışkanlığı ortadan kaldırmak için büyük çaba sarf ediyor.

    antrenmanlar sırasında ve sonrasında oyunculara geçtiğimiz yıllardan örnekler vererek değişim istiyor. Hollandalı çalıştırıcının takıldığı 2 önemli konu var. Birincisi çok az şu atılması, ikincisi ise karambole yapılan ortalar. Cocu futbolcularına orta yapmalarını yasakladı. "Sizden isteğim orta değil, kafanızı kaldırıp pas vermeniz" diyor.

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