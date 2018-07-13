14 Temmuz 2018, Cumartesi
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Isla ve Salih Uçan Phillip Cocu ile yeniden hayat buldu
Güncelleme Tarihi: 13.07.2018 Giriş Tarihi: 13.07.2018
Fenerbahçe'de Cocu'nun göreve başlamasıyla yeni bir sayfa açılıyor. Geçen sezonu istenilen seviyede tamamlayamayan ve yeterince verim alınamayan Mehmet Ekici'nin yanı sıra Isla ve Salih de yeni sezon öncesi hırs ve umut dolu.
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