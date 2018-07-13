Isla ve Salih Uçan Phillip Cocu ile yeniden hayat buldu

Fenerbahçe'de Cocu'nun göreve başlamasıyla yeni bir sayfa açılıyor. Geçen sezonu istenilen seviyede tamamlayamayan ve yeterince verim alınamayan Mehmet Ekici'nin yanı sıra Isla ve Salih de yeni sezon öncesi hırs ve umut dolu.

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