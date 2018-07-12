Soldado 10 gün sonra

Fenerbahçe'de el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Roberto Soldado’nun 10 gün daha takımdan uzak kalacağı açıklandı.

İspanyol golcü bu süre sonunda takımla çalışmalara başlayabilecek. Soldado'nun hazırlık maçlarında ise tedbir amacıyla forma giymeyeceği ancak Devler Ligi ön eleme maçına yetişeceği bildirildi.