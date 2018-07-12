    12 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Soldado 10 gün sonra

    Soldado 10 gün sonra
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    'de el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Roberto ’nun 10 gün daha takımdan uzak kalacağı açıklandı.

    İspanyol golcü bu süre sonunda takımla çalışmalara başlayabilecek. Soldado'nun hazırlık maçlarında ise tedbir amacıyla forma giymeyeceği ancak Devler Ligi ön eleme maçına yetişeceği bildirildi.

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