12 Temmuz 2018, Perşembe
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Soldado 10 gün sonra
Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018
Fenerbahçe'de el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Roberto Soldado’nun 10 gün daha takımdan uzak kalacağı açıklandı.
İspanyol golcü bu süre sonunda takımla çalışmalara başlayabilecek. Soldado'nun hazırlık maçlarında ise tedbir amacıyla forma giymeyeceği ancak Devler Ligi ön eleme maçına yetişeceği bildirildi.
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