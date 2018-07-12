    12 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'nin istediği Marco Van Ginkel tam 8 ay yok!

    Van Ginkel tam 8 ay yok!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    'nin transfer listesinde yer alan 'in 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

    Phillip Cocu'nun alınmasını çok istediği golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatarak dizinden ameliyat olmuştu. Tedavisinin uzun süreceği belirtilen Van Ginkel, PSV'de geçen sezon 28 maçta oynayıp 14 gol attı.

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