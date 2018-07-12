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Fenerbahçe'nin istediği Marco Van Ginkel tam 8 ay yok!
Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Marco van Ginkel'in 8 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Phillip Cocu'nun alınmasını çok istediği golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatarak dizinden ameliyat olmuştu. Tedavisinin uzun süreceği belirtilen Van Ginkel, PSV'de geçen sezon 28 maçta oynayıp 14 gol attı.
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