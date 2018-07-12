    12 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'ye Bas Dost için çok zorlu rakip!

    Fenerbahçeye Bas Dost için çok zorlu rakip!
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 12.07.2018

    Milan'ın, ismi ile anılan için devreye girdiği iddia edildi.

    'nin transfer gündeminde yer alan için Milan'ın devreye girdiği öne sürüldü.

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