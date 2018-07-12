Fenerbahçeye Bas Dost için çok zorlu rakip!

12 Temmuz 2018, Perşembe
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Fenerbahçe'ye Bas Dost için çok zorlu rakip!
Giriş Tarihi: 12.07.2018
Milan'ın, ismi Fenerbahçe ile anılan Bas Dost için devreye girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Bas Dost için Milan'ın devreye girdiği öne sürüldü.
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