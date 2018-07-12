Phillip Cocudan flaş Fenerbahçe itirafları!

12 Temmuz 2018, Perşembe
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Phillip Cocu'dan flaş Fenerbahçe itirafları!
Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018
Teknik direktör Phillip Cocu, Fenerbahçe'nin başına geçiş sürecinde yaşananları Hollanda basınına anlattı.
Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu, ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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