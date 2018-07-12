    12 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Phillip Cocu'dan flaş Fenerbahçe itirafları!

    Phillip Cocudan flaş Fenerbahçe itirafları!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018

    Teknik direktör , 'nin başına geçiş sürecinde yaşananları Hollanda basınına anlattı.

    'nin Hollandalı teknik direktörü , ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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