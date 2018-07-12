    12 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Cocu kanunları

    Fenerbahçede Cocu kanunları
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 12.07.2018

    yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktörü , futbolcuları disipline sokmak adına titizlikle ilerliyor.

    Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan sarı lacivertli ekip İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçından sonra yurt dışı kamp çalışmalarına başlamak için İsviçre'ye gitti. Takıma kendi felsefesini ezberletmeye çalışan Cocu, idmanlar boyunca bütün oyuncularla tek tek ilgileniyor. Hata gördüğü anlarda futbolcuları uyaran ve yapılmasını istediği şeyler ile ilgili bilgiler veren Cocu, oyuncuların idmanlardan arta kalan zamanlarının da boş geçmesini istemiyor. Sarı lacivertlilerde sabah 07.45'te başlayan maraton 23.00 itibarıyla sona eriyor. Kahvaltının ardından bireysel zamanları olan futbolculardan sürekli birlikte vakit geçirmelerini isteyen Hollandalı çalıştırıcı, bu sürelerde telefon ile kesinlikle ilgilenilmesini istemiyor. Futbolcuların sohbetlerine kendisi de katılan Cocu, bu sayede oyuncularla daha yakından ilgilenip bir bağ kuruyor ve hem onları tanıyor, hem de oyuncuların kendisini tanımasına olanak sağlıyor.

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