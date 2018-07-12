    12 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de yeni transferler takımla çalıştı

    Fenerbahçede yeni transferler takımla çalıştı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018

    Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren , günün ilk idmanı yaptı.

    Lozan'da teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin antrenmanının ilk yarım saati basına açık gerçekleştirildi. Saha ortasında yapılan toplantı ile başlayan çalışma, ısınma hareketleri ile devam etti. Kondisyon çalışmaları ile devam eden idman, basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı antrenman ile tamamlandı.

    BARIŞ TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

    Öte yandan Altınordu'dan transfer iki oyuncudan Barış Alıcı da takımla ilk kez idmana çıktı. Berke Özer, dün akşamki idmanda takımla çalışmalara başlarken, Barış salonda çalışmıştı. Ancak bu sabah gerçekleştirilen idmanda iki oyuncu da takımla birlikte çalıştı.


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