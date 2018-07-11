    12 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

    Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'nin Lozan kentinde sürdüren , ilk günü çift antrenmanla tamamladı.

    Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı TSİ 18.00'de başladı. Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen sarı lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas organizasyonları ile devam eden antrenman, yine dar alanda gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

    'nin Altınordu'dan renklerine bağladığı ve bugün kampa dahil edilen Berke Özer takımla birlikte antrenmana başlarken Barış Alıcı salonda çalıştı.

    Sarı lacivertli ekip hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

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