    12 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Cocu'dan transfer tekliflerine veto

    Cocudan transfer tekliflerine veto
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 Giriş Tarihi: 12.07.2018

    Teknik Direktörü , kendisine verilen raporların haricinde oyuncuları birebir gözlemleyerek karar verecek.

    Sarı-lacivertli ekip yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürürken teknik direktör , takımdaki oyunculara gelen transfer tekliflerini de kamp sonuna bıraktı. Kendisine verilen oyuncu raporlarının dışında futbolcuları tek tek gözlemleyen Cocu, son kararı bu şekilde verecek. Bütün oyuncuları izleyerek bir karara varacak olan Hollandalı teknik adam, en doğru kararı almak için gelen teklifleri beklemeye aldı. Kamp sonrası takımdaki oyuncular ile ilgili genel fotoğrafı çıkaracak olan Cocu, gidecek oyuncuları da bu süre zarfından sonra belirleyecek.


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