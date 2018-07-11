    12 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Birsel Vardarlı'nın sözleşmesi uzatıldı

    F.Bahçeli oyuncunun sözleşmesi uzatıldı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

    Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen ile sözleşmesi 1 yıl yenilenmiştir.

    Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen'e her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
    Fenerbahçe formasını giymeyi heyecanla bekliyorum! "Fenerbahçe formasını giymeyi heyecanla bekliyorum!"
    Berke Özer ve Barış Alıcı kampa katıldı Berke Özer ve Barış Alıcı kampa katıldı
    BİZE ULAŞIN