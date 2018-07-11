12 Temmuz 2018, Perşembe
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Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen'e her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe'de Birsel Vardarlı'nın sözleşmesi uzatıldı
Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen ile sözleşmesi 1 yıl yenilenmiştir.
Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen'e her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ
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