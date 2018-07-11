Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen ile sözleşmesi 1 yıl yenilenmiştir.

Kaptanımız Birsel Vardarlı Demirmen'e her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ