    12 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Berke Özer ve Barış Alıcı kampa katıldı

    Berke Özer ve Barış Alıcı kampa katıldı
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 11.07.2018

    'nin yeni transferleri Berke Özer ile Barış Alıcı, bugün İsviçre'nin Lozan kentine gelerek kampa dahil oldular.

    Genç kaleci Berke Özer ve genç milli takım oyuncusu Barış Alıcı, antrenman sonrasında teknik direktör Phillip Cocu, teknik heyet ve futbolcularla da tanıştılar.

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