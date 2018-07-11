12 Temmuz 2018, Perşembe
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Berke Özer ve Barış Alıcı kampa katıldı
Giriş Tarihi: 11.07.2018
Fenerbahçe'nin yeni transferleri Berke Özer ile Barış Alıcı, bugün İsviçre'nin Lozan kentine gelerek kampa dahil oldular.
Genç kaleci Berke Özer ve genç milli takım oyuncusu Barış Alıcı, antrenman sonrasında teknik direktör Phillip Cocu, teknik heyet ve futbolcularla da tanıştılar.
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