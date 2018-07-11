    12 Temmuz 2018, Perşembe

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'de Cocu futbolculara kendi felsefesini ezberletiyor

    Cocu futbolculara kendi felsefesini ezberletiyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Yeni sezon hazırlıkları için dün İsviçre'ye gelen Fenerbahçe, buradaki ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

    Yeni sezon hazırlıkları için dün İsviçre'ye gelen Fenerbahçe, buradaki ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

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