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Fenerbahçe'de Cocu futbolculara kendi felsefesini ezberletiyor
Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018
Yeni sezon hazırlıkları için dün İsviçre'ye gelen Fenerbahçe, buradaki ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Yeni sezon hazırlıkları için dün İsviçre'ye gelen Fenerbahçe, buradaki ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
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