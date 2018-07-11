Bas Dost’ta kafalar karıştı

Kanarya'nın forvet transferinde birinci adayı konumundaki Bas Dost'tan çelişkili haberler geliyor.

Portekiz basını, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Sporting'le bonservis pazarlığına oturan Hollandalı golcünün F.Bahçe'ye yakın olduğunu duyurmuştu. Son gelen haberler ise olumsuz. Bas Dost'un menajeri Günther Neuhaus'un Sevilla ile görüşmeler yapmak için İspanya'ya gidip, La Liga ekibinin sportif direktörü Caparros ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

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