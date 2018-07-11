    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Bas Dost’ta kafalar karıştı

    Bas Dost’ta kafalar karıştı
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 Giriş Tarihi: 11.07.2018

    Kanarya'nın forvet transferinde birinci adayı konumundaki 'tan çelişkili haberler geliyor.

    Portekiz basını, sözleşmesini tek taraflı feshettiği Sporting'le bonservis pazarlığına oturan Hollandalı golcünün F.Bahçe'ye yakın olduğunu duyurmuştu. Son gelen haberler ise olumsuz. 'un menajeri Günther Neuhaus'un Sevilla ile görüşmeler yapmak için İspanya'ya gidip, La Liga ekibinin sportif direktörü Caparros ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

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