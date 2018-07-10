Berke Özer ve Barış Alıcı Fenerbahçede

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç file bekçisi Berke Özer ve genç orta saha oyuncusu Barış Alıcı'nın bu sezondan itibaren sarı lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.



Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde: "Kulübümüz, Altınordu'da forma giyen Berke Özer ve Barış Alıcı'yı renklerine bağladı. A milli takıma kadar yükselmiş 2000 doğumlu kaleci Berke Özer ve 1997 doğumlu genç milli takım oyuncusu Barış Alıcı yeni sezondan itibaren "Çubuklu" formamızın başarısı için ter dökecekler. Berke ve Barış'a Fenerbahçe Ailesi'ne hoş geldiniz diyor, nice başarılar, zaferler ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz."

📢 Fenerbahçemiz, Altınordu FK forması giyen @BarisAlici7 ile anlaşma sağladı.



👉 HOŞ GELDİN BARIŞ ALICI! 👏 pic.twitter.com/oQobasu9Bt — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 10 Temmuz 2018





COCU: "KULÜBÜMÜZE 2 YETENEKLİ GENÇ OYUNCU KATIYOR OLMAK ÇOK GÜZEL"



Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, iki yeni transfer hakkında, "Kulübümüze 2 yetenekli genç oyuncu katıyor olmak çok güzel. Üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan birisi, önümüzdeki yıllarda kulübümüze hizmet edecek potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek" dedi.

📢 Fenerbahçemiz, Altınordu FK forması giyen kaleci @brkozer1 ile anlaşma sağladı.



👉 HOŞ GELDİN BERKE ÖZER! 🧤 pic.twitter.com/gpaChrmyX7 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 10 Temmuz 2018