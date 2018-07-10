    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'ye Fransız golcü: Kevin Gameiro

    F.Bahçeye Fransız golcü!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Eldeki tek forvet Soldado’nun sakatlığı, alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Comolli, golcü konusunda gündeme yeni bir ismi, ’yu aldı. Atletico Madrid’in, Milan’ın forveti Nikola Kalinic’in transferinde sona gelmesi, Fransız yıldızı kiralamak isteyen ’nin iştahını kabarttı.

    'de forvet krizi, Roberto Soldado'nun elindeki kırıkla iyice büyüdü. Takımda sağlıklı bir golcünün olmaması nedeniyle Damien Comolli, transferde önceliği bu bölgeye verdi. Birçok isim ile temas kuran Fransız futbol adamının gündemine aldığı son isim, vatandaşı oldu. Comolli ile 31 yaşındaki forvet arasında görüşmelerin başladığı kaydedildi.

    Comolli gidebilir

    Atletico Madrid'in transfer çalışmaları, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuyu kiralama ihtimalini artırdı. İspanyol devi, Milan'ın golcüsü Nikola Kalinic'i imza attırma aşamasına getirdi. Hırvat forvetin transferinin bitmesi halinde, Fenerbahçe'nin Gameiro'yu kadrosuna katma şansı daha da yükselecek. Comolli'nin kısa sürede İspanya'ya giderek işi bitirmesi bekleniyor.

    Vietto da listede

    Sarı-Lacivertliler, Atletico'nun bir diğer golcüsü Luciano Vietto'yu da gündemine aldı. Geçtiğimiz sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren Arjantinli oyuncu, kulübüne geri döndü. Eğer Atletico ile Gameiro konusunda anlaşma sağlanamazsa, Comolli, 24 yaşındaki Vietto için pazarlıklara başlayabilir.

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