    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Aziz Yıldırım'ın 6 aya kadar hapsi istendi

    Aziz Yıldırıma hapis istemi!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Yakındoğu Üniversitesi ile oynanan Kadın  basketbol maçında bu kulübün başkanı Işık Eyigüngör'e hakaret ettiği gerekçesi ile Spor Kulübü'nün eski başkanı ve yönetici Ali Cenk Başak hakkında "Basit tehdit" suçundan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  Aynı konuya ilişkin ilk dava geçen yıl ekim ayında açılmıştı.

    Kadıköy Caferağa Kapalı Spor Salonu'nda 7 Mayıs 2017 tarihinde Yakındoğu Üniversitesi ile Spor Kulübü kadın basketbol takımları arasında oynanan maçta iki kulübün başkanları arasında yaşanan olaylara ilişkin olarak ikinci dava açıldı. Misafir takım Yakındoğu Üniversitesi Kulüp Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attığı iddiası ile hakkında, "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla, Eyigüngör hakkında da, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle geçen yıl açılan dava sürerken, aynı olaya ilişkin ikinci dava, 'Tehdit' suçundan açıldı.

    İKİNCİ DAVA OLAYDAN 15 AY SONRA AÇILDI

    İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinden Ali Cenk Başak'ın olay sırasında ve maçın ardından rakip kulüp başkanı Işık Eyigüngör'e yönelik açıklama yaptıkları, açıklamaların basit tehdit suçunun unsurlarını taşıdığı belirtildi.

    6 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

    Aziz Yıldırım'ın şikayetçi Işık Eyigüngör'e önce tokat attığı, ardından da parmağını sallayarak, "Bitireceğim seni, daha da beter yapacağım" dediği, Ali Cenk Başak'ın da, "Seni bitireceğim, daha da beter yapacağım, sen göreceksin" diyerek tehdit ettiği belirtilen iddianamede, her iki şüphelinin de "Basit tehdit" suçundan 6 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılmaları istendi.

    İDDİANAME KABUL EDİLDİ

    İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.

    Aynı konuya ilişkin ilk dava geçen yıl ekim ayında açılmıştı. Aynı olay nedeni ile yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aziz Yıldırım hakkında, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla, Işık Eyigüngör hakkında da, "Kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan, 1 aydan 9 aya kadar hapis cezası istenmişti. Buna ilişkin dava İstanbul Anadolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

    NE OLMUŞTU ?

    Bu yıl 7 Mayıs tarihinde oynanan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off final serisinde iki tarafın başkanları arasında fiili müdahale ile sonuçlanan olaylar yaşanmıştı. Olaylardan sonra taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, şikayet üzerine de taraflar hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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