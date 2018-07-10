11 Temmuz 2018, Çarşamba
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Eljif Elmas’ın keyfi yerinde
Giriş Tarihi: 10.07.2018
Cocu'nun İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında 90 dakika görev verdiği Eljif Elmas, kendisine duyulan güvenden son derece memnun.
18 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu, "Yeni sezonda yepyeni bir başlangıçla Fenerbahçe macerama devam edeceğim. Gelecek için kendim ve takımım adına umutluyum" dedi.
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