    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Eljif Elmas’ın keyfi yerinde

    Eljif Elmas’ın keyfi yerinde
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Cocu'nun İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında 90 dakika görev verdiği , kendisine duyulan güvenden son derece memnun.

    18 yaşındaki Makedon orta saha oyuncusu, "Yeni sezonda yepyeni bir başlangıçla macerama devam edeceğim. Gelecek için kendim ve takımım adına umutluyum" dedi.

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