    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe'ye altyapıdan 6 transfer!

    Fenerbahçeye altyapıdan 6 transfer!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Fenerbahçe yönetimi, takıma ilk takviyeyi altyapıdan yaptı.

    21 yaş altı takımında oynayan Boris Rapaic, A takımın antrenmanlarında yer almak için Phillip Cocu'dan davet aldı. Kaleci Tarık, Hüseyin, Yusuf, Andreas Kilit ve Shala'yla birlikte İsviçre kampına katılacak olan 20 yaşındaki Hırvat oyuncu, Milan Rapaic'in oğlu.

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