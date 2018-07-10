Fenerbahçeye altyapıdan 6 transfer!

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Fenerbahçe'ye altyapıdan 6 transfer!
Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018
Fenerbahçe yönetimi, takıma ilk takviyeyi altyapıdan yaptı.
21 yaş altı takımında oynayan Boris Rapaic, A takımın antrenmanlarında yer almak için Phillip Cocu'dan davet aldı. Kaleci Tarık, Hüseyin, Yusuf, Andreas Kilit ve Shala'yla birlikte İsviçre kampına katılacak olan 20 yaşındaki Hırvat oyuncu, Milan Rapaic'in oğlu.
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