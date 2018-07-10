Fenerbahçe İsviçre yolcusu

Uzun süre sonra Topuk Yaylası'nı tercih etmeyen sarı-lacivertliler ilk yurt dışı kampı için bugün Lozan'a gidecek. 18 Temmuz'a kadar burada kalacak olan Kanarya, 2 de hazırlık maçı oynayacak

Fenerbahçe yeni sezon kamp hazırlıkları kapsamında bugün İsviçre'ye gidecek. İstanbul'da 28 Haziran'da top başı yapan ve uzun zaman sonra ilk kez Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ni tercih etmeyen sarı-lacivertli takım, sezonun ilk yurt dışı kamp çalışmasını gerçekleştirecek. 18 Temmuz'a kadar Lozan'da kalacak olan Kanarya, burada iki hazırlık maçı oynayacak.

14 Temmuz'da Lozan'la karşılaşacak sarı-lacivertliler, kampın son gününde ise Premier Lig ekibi Fulham'la kapışacak.

İstanbul'a 18 Temmuz'da dönecek Fenerbahçe, 21 Temmuz'da Ülker Stadı'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1 Ağustos'ta da İtalya'nın Cagliari takımıyla yine Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertlilerin ayrıca 26-29 Temmuz tarihlerinde yurt dışında bir hazırlık turnuvasına da katılması bekleniyor.

BAŞKAN KOÇ'TAN BASIN TOPLANTISI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, kulübün mali yapısı ve transferler hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapacağı öğrenildi. Koç'un, bugün bir basın toplantısı yapmasının beklendiği öğrenildi.