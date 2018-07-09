    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Jack Wilshere, West Ham United'da

    Jack Wilshere sözleşmeyi imzaladı!
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 09.07.2018

    Arsenal'le sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu Jack Wilshere, West Ham United'da.

    Son haftalarda Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Jack Wilshere, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    İngiliz futbolcunun resmi sözleşmeye imza atarkenki fotoğrafını paylaşan West Ham United kulübü ayrıca resmi twitter hesabından da hazırladığı özel videoyu "Yeni orta sahamız ulaştı #HoşgeldinJack" mesajıyla paylaştı.


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