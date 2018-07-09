11 Temmuz 2018, Çarşamba
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İngiliz futbolcunun resmi sözleşmeye imza atarkenki fotoğrafını paylaşan West Ham United kulübü ayrıca resmi twitter hesabından da hazırladığı özel videoyu "Yeni orta sahamız ulaştı #HoşgeldinJack" mesajıyla paylaştı.
Jack Wilshere, West Ham United'da
Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 09.07.2018
Arsenal'le sözleşmesi sona eren İngiliz futbolcu Jack Wilshere, West Ham United'da.
Son haftalarda Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Jack Wilshere, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İngiliz futbolcunun resmi sözleşmeye imza atarkenki fotoğrafını paylaşan West Ham United kulübü ayrıca resmi twitter hesabından da hazırladığı özel videoyu "Yeni orta sahamız ulaştı #HoşgeldinJack" mesajıyla paylaştı.
Our new midfielder has arrived... #WelcomeJack pic.twitter.com/kPd7hm4YxZ— West Ham United (@WestHamUtd) 9 Temmuz 2018
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