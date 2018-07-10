    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe İsviçre'ye gitti

    Fenerbahçe İsviçreye gitti
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 10.07.2018

    Futbol Takımı, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları için İsviçre'ye gitti.

    İstanbul'da 28 Haziran'da topbaşı yapan sarı-lacivertli takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İsviçre'nin Cenevre kentine hareket etti. Buradan kara yoluyla Lozan'a geçecek sarı-lacivertliler, sezonun ilk yurt dışı kamp çalışmasını 18 Temmuz'a kadar gerçekleştirecek.

    Sarı-lacivertliler, İsviçre'de 14 Temmuz'da hazırlık maçında aynı ülkenin takımı Lozan'la karşı karşıya gelecek. , kampın son gününde ise Premier Lig ekibi Fulham'la karşılaşacak.

    İstanbul'a 18 Temmuz'da dönecek Fenerbahçe, 21 Temmuz'da Ülker Stadı'nda Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekip, 1 Ağustos'ta da İtalya'nın Cagliari takımıyla yine Ülker Stadı'nda hazırlık maçı yapacak.

    Sarı-lacivertlilerin ayr��ca 26-29 Temmuz tarihlerinde yurt dışında bir hazırlık turnuvasına da katılması bekleniyor.



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