Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç ve Sportif direktör Comolli transferde gaza bastı.

Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile ismi Premier Lig kulüpleriyle anılan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer için girişimlerde bulunan Sarı-lacivertli kulüp, Altınordu ile prensipte anlaştı.

Barış, Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon çıktığı 31 karşılaşmada 10 gol atarken ve 10 golün de hazırlayıcısı oldu. Genç filebekçi Berke ise takımının formasını 7 maçta terletti.

Berke Özer kimdir?

Doğum tarihi: 25 Mayıs 2000 (18 yaşında)

Doğduğu il: İzmir

Boyu: 1,91 m

Uyruk: Türkiye

Mevki: Kaleci

Ayak: Sağ ayak

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

Güncel piyasa değeri: 3,00 milyon Euro

Oynadığı kulüpler: Bucaspor, Altınordu

Son sezon performansı: 6 maç

Barış Alıcı kimdir?

Doğum tarihi: 24 Haziran 1997

Yaş: 21

Boy: 1,80 m

Uyruk: Türkiye

Mevki: Orta saha sağ

Ayak: Sağ

Piyasa değeri: 1,5 milyon Euro

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2021

Oynadığı kulüpler: Altınordu

Son sezon performansı: 32 maç 10 gol 10 asist