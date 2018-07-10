    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Barış Alıcı ve Berke Özer Fenerbahçe'de! Berke Özer kimdir? Barış Alıcı kimdir?

    F.Bahçeden iki bomba! Anlaşma sağlandı...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 10.07.2018 Giriş Tarihi: 10.07.2018

    , 'dan ve ile prensip anlaşmasına vardı

    'de yeni başkan Ali Koç ve Sportif direktör Comolli transferde gaza bastı.

    'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile ismi Premier Lig kulüpleriyle anılan 18 yaşındaki kaleci için girişimlerde bulunan Sarı-lacivertli kulüp, Altınordu ile prensipte anlaştı.

    Barış, Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon çıktığı 31 karşılaşmada 10 gol atarken ve 10 golün de hazırlayıcısı oldu. Genç filebekçi Berke ise takımının formasını 7 maçta terletti.

    Berke Özer kimdir?

    Doğum tarihi: 25 Mayıs 2000 (18 yaşında)

    Doğduğu il: İzmir

    Boyu: 1,91 m

    Uyruk: Türkiye

    Mevki: Kaleci

    Ayak: Sağ ayak

    Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019

    Güncel piyasa değeri: 3,00 milyon Euro

    Oynadığı kulüpler: Bucaspor, Altınordu

    Son sezon performansı: 6 maç

    Barış Alıcı kimdir?

    Doğum tarihi: 24 Haziran 1997

    Yaş: 21

    Boy: 1,80 m

    Uyruk: Türkiye

    Mevki: Orta saha sağ

    Ayak: Sağ

    Piyasa değeri: 1,5 milyon Euro

    Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2021

    Oynadığı kulüpler: Altınordu

    Son sezon performansı: 32 maç 10 gol 10 asist

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