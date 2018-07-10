Barış Alıcı ve Berke Özer Fenerbahçe'de! Berke Özer kimdir? Barış Alıcı kimdir?
Fenerbahçe, Altınordu'dan Barış Alıcı ve Berke Özer ile prensip anlaşmasına vardı
Fenerbahçe'de yeni başkan Ali Koç ve Sportif direktör Comolli transferde gaza bastı.
Altınordu'nun 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Barış Alıcı ile ismi Premier Lig kulüpleriyle anılan 18 yaşındaki kaleci Berke Özer için girişimlerde bulunan Sarı-lacivertli kulüp, Altınordu ile prensipte anlaştı.
Barış, Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon çıktığı 31 karşılaşmada 10 gol atarken ve 10 golün de hazırlayıcısı oldu. Genç filebekçi Berke ise takımının formasını 7 maçta terletti.
Berke Özer kimdir?
Doğum tarihi: 25 Mayıs 2000 (18 yaşında)
Doğduğu il: İzmir
Boyu: 1,91 m
Uyruk: Türkiye
Mevki: Kaleci
Ayak: Sağ ayak
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2019
Güncel piyasa değeri: 3,00 milyon Euro
Oynadığı kulüpler: Bucaspor, Altınordu
Son sezon performansı: 6 maç
Barış Alıcı kimdir?
Doğum tarihi: 24 Haziran 1997
Yaş: 21
Boy: 1,80 m
Uyruk: Türkiye
Mevki: Orta saha sağ
Ayak: Sağ
Piyasa değeri: 1,5 milyon Euro
Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2021
Oynadığı kulüpler: Altınordu
Son sezon performansı: 32 maç 10 gol 10 asist
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