    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Volkan Demirel sağlık kontrolünden geçti

    Volkan Demirel sağlık kontrolünden geçti
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 10.07.2018

    'nin sözleşmesini uzattığı tecrübeli kalecisi , sağlık kontrolünden geçti.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin olarak uygulanan sağlık kontrolünden geçen kaptan Volkan'ın bir dizi sağlık testine tabii tutulduğu belirtildi.

    , 'nin bugün başlayacak İsviçre kampına da katılacak.

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