11 Temmuz 2018, Çarşamba
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Volkan Demirel sağlık kontrolünden geçti
Giriş Tarihi: 10.07.2018
Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzattığı tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, rutin olarak uygulanan sağlık kontrolünden geçen kaptan Volkan'ın bir dizi sağlık testine tabii tutulduğu belirtildi.
Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin bugün başlayacak İsviçre kampına da katılacak.
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