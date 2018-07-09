    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Comolli'den Ozan Tufan'a ilk uyarı!

    Comolliden Ozan Tufana ilk uyarı!
    FENERBAHÇE
    Giriş Tarihi: 09.07.2018

    İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında taraftarlarla atışan ’a, devre arasında Sportif Direktörü Damien Comolli’den uyarı geldi.

    İstanbulspor'la oynanan karşılaşmanın ilk yarısının bitiminde taraftarın, geçtiğimiz sezondan beri kilosuna laf etmesine bozulan, sonrasında da, 'Oyuna daha çok gir, pas iste pas' demesine bozulan ve devre arasında ağız dalaşına giren 'nin 23 yaşındaki orta sahası 'a Comolli, "Biliyorum geçen sezondan beri bu konuda hassassın" dedi.

    Fransız spor adamı sonrasında ise, "Ne olursa olsun taraftarla bu tip diyaloğa girmemen gerekiyor. Böyle olaylar herkese zarar verir. Daha sakin kalmalısın. Bizlerin görevi saha içinde" sözleriyle uyardı. Ancak, Ozan 2. yarının başında oyundan alındı.

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