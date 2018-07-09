Comolliden Ozan Tufana ilk uyarı!

İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında taraftarlarla atışan Ozan Tufan’a, devre arasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’den uyarı geldi.

İstanbulspor'la oynanan karşılaşmanın ilk yarısının bitiminde taraftarın, geçtiğimiz sezondan beri kilosuna laf etmesine bozulan, sonrasında da, 'Oyuna daha çok gir, pas iste pas' demesine bozulan ve devre arasında ağız dalaşına giren Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki orta sahası Ozan Tufan'a Comolli, "Biliyorum geçen sezondan beri bu konuda hassassın" dedi.



Fransız spor adamı sonrasında ise, "Ne olursa olsun taraftarla bu tip diyaloğa girmemen gerekiyor. Böyle olaylar herkese zarar verir. Daha sakin kalmalısın. Bizlerin görevi saha içinde" sözleriyle uyardı. Ancak, Ozan 2. yarının başında oyundan alındı.