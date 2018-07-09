    11 Temmuz 2018, Çarşamba

    FENERBAHÇE

    Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü

    F.Bahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 09.07.2018

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı idmanla devam etti.

    Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla sürdü. İdmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması da yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, dar alanda gerçekleştirilen maçlarla sona erdi.

    Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayarak, İsviçre'nin Lozan şehrinde kampa girecek.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Spor camiası Beştepedeki Başkanlık törenine katıldı Spor camiası Beştepe'deki 'Başkanlık' törenine katıldı
    Jack Wilshere sözleşmeyi imzaladı! Jack Wilshere sözleşmeyi imzaladı!
    Comolliden Ozan Tufana ilk uyarı! Comolli'den Ozan Tufan'a ilk uyarı!
    BİZE ULAŞIN