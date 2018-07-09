11 Temmuz 2018, Çarşamba
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Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla sürdü. İdmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması da yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, dar alanda gerçekleştirilen maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü
Güncelleme Tarihi: 09.07.2018 Giriş Tarihi: 09.07.2018
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı idmanla devam etti.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla sürdü. İdmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması da yaptı. Pas organizasyonlarıyla devam eden çalışma, dar alanda gerçekleştirilen maçlarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile yeni sezon hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayarak, İsviçre'nin Lozan şehrinde kampa girecek.
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