Luis Nani, transfer için Fenerbahçeden haber bekliyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Nani, "Yeniden o taraftarın önüne çıkmak güzel olurdu. Elde edilecek şampiyonlukta pay sahibi olmak istiyorum." dedi.

Yaz tatilinin bir bölümünü Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali ile Mikonos Ada'sında geçiren Nani, eski takım arkadaşı ile yeni sezon hazırlıkları için çalışma da yaptı. Takımın yeni yapılanması ile ilgili de Hasan Ali'den bilgi alan Nani, Fenerbahçe'nin bu sezon oynayacağı 4 -3 - 3 sisteminin de kendisi için çok uygun olduğunu vurguladı.

"KULÜPTEN HABER BEKLİYORUM"

Hollandalı teknik adam Phillip Cocu'nun hızlı oyun anlayışına uygun bir kanat oyuncusu olduğunu düşünen Nani'nin, Sportif Direktör Comolli ile de temasa geçtiği öğrenildi. Portekizli oyuncu bu konuda; "Takım yıllardır şampiyon olamıyor. Kulübün şampiyonluğuna ben de katkı sağlamak ve bu sevincin bir parçası olmak istiyorum. Açıkça söylemek gerekirse kulüpten haber bekliyorum. Yeniden o taraftarın önüne çıkmak güzel olurdu. Fenerbahçe'deki ilk sezonumda şampiyonluk gelmedi ama bu kez durumun farklı olduğunu düşünüyorum ve elde edilecek şampiyonlukta pay sahibi olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.







"ALİ KOÇ ÇOK GÜVEN DUYULAN BİR BAŞKAN"

Nani, yaptığı açıklamalarda Başkan Ali Koç'tan övgü ile bahsederek; "Çok hırslı ve başarılı biri olduğunu duyuyorum. Yapılan yorumlarda taraftarın, tüm camianın güven duyduğu bir isim. Kulübü mutlaka yukarıya çekecektir. Vizyonu olan genç bir başkan ve yeniden Fenerbahçe'de olabilmek, hep birlikte takımı şampiyon yapabilmek beni çok mutlu edecek" şeklinde konuştu.