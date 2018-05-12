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    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Yine Emenike yine olay! Uykum var dedi ve...

    Yine Emenike yine olay! Uykum var dedi ve...
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018

    , kiralık oynadığı Las Palmas’ın idmanını “Uykum var. Antrenmana devam etmek istemiyorum” diyerek terk etti.

    Sezon başında Fenerbahçe'den Olympiakos'a transfer olan, devre arasında ise La Liga'dan Las Palmas'a kiralanan Emmanuel , İspanya'da kriz çıkarmaya devam ediyor. Las Palmas'ta uzun süredir sakatlık problemleri yaşayan Nijeryalı forvet, antrenman esnasında ilginç bir olaya imza attı.

    AS gazetesinin haberine göre Emenike geçtiğimiz günlerde çıktığı idman sırasında "Uykum var. Antrenmana devam etmek istemiyorum" diyerek çalışmayı yarıda bıraktı. Emenike'nin, teknik direktörün yanıtını bile beklemeden tesisleri terk ettiği belirtildi. Las Palmas'ın sezon sonunda Olympiakos'a geri döneceği Emenike'ye ağır bir ceza da vereceği kaydedildi.

    Daha önce Emenike transferi için açıklamalar yapan Olympiakos Başkanı Evangelos Mariaknis, "Spor yaşantım boyunca yediğim en büyük kazık oldu" demişti. Las Palmas başkanı ise "Olympiakos bizi kazıkladı" ifadesini kullanmıştı.

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