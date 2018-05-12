;
    12 Mayıs 2018, Cumartesi

    FENERBAHÇE

    Finaller Fenerbahçe’ye yaramıyor

    Finaller Fener’e yaramıyor
    FENERBAHÇE
    Güncelleme Tarihi: 12.05.2018 Giriş Tarihi: 12.05.2018

    Sarı-lacivertli takım son adımı bir türlü atamıyor! Son 20 yılda Türkiye Kupası’nda 9 kez finale yükselen , bunların sadece 2’sinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, yine aynı sürede ligdeki son maçlarda da 3 kez şampiyonluğu kaptırdı

    Türkiye Kupası'nın finalinde Akhisarspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, son dönemlerde final maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarılacivertliler, son 20 yılda Türkiye Kupası'nda 9 kez finale kalma başarısı göstermesine rağmen son adımı atmayı sadece 2 kez başardı.

    , bu final maçlarının 7'sini kaybetti. İki kupayı 2011- 12'de Bursa'dan, 2012-13'te Trabzonspor'dan alan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'a ise 5 kez final kaybetti. Türkiye Kupası'nda rakibine 2 final yitiren Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'da da yine iki defa rakibini geçemedi. Sarı-lacivertliler, 2011-12 sezonunun son maçında karşılaştığı rakibini yine yenemedi ve şampiyonluğu verdi. Fenerbahçe yine son 20 yılda ligde de 3 kez şampiyonlukları son maçlarda rakiplerine kaptırdı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FENERBAHÇE HABERLERİ
    Yıldız oyuncu F.Bahçeden ayrılıyor mu? Yıldız oyuncu F.Bahçe'den ayrılıyor mu?
    Fenerbahçe tarihinden bilgiler! Fenerbahçe tarihinden bilgiler!
    Fenerbahçe sezonu erken açacak Fenerbahçe sezonu erken açacak
    BİZE ULAŞIN